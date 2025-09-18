Choukoud gaat voor nationale titel in marathon Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Khalid Choukoud is op 19 oktober in de marathon van Amsterdam de grootste kanshebber op de Nederlandse titel. Het Nederlands kampioenschap keert na twee jaar terug in de hoofdstad in het jaar dat Amsterdam 750 jaar bestaat en de marathon zijn vijftigste verjaardag viert.

Choukoud (39) gaat onder anderen de strijd aan met Stan Niesten, Björn Koreman, Luuk Maas en Frank Futselaar, meldt de organisatie. In het vrouwenveld zijn Anne Luijten, Elizeba Cherono, Marcella Herzog en Mikky Keetels favoriet voor het nationale goud.

Choukoud veroverde eerder op het vlakke en snelle parcours in Amsterdam in 2016, 2021 en 2022 de nationale titel en finishte twee keer in een persoonlijk record in het Olympisch Stadion, in 2022 en 2023. Zijn huidige toptijd (2.07.37) liep hij in 2023 in Valencia. "Ik kijk er naar uit om wederom in Amsterdam te starten. Het is mijn favoriete marathon in Nederland, waar ik mij thuis voel", zegt Choukoud in een persbericht van de organisatie.