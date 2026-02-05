Hof: EU-parlement had immuniteit Puigdemont niet mogen intrekken

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Parlement had de immuniteit van de Catalaanse politicus Carles Puigdemont niet mogen intrekken, oordeelt het Europese Hof van Justitie. Dat geldt ook voor zijn Catalaanse collega's Antoni Comín en Clara Ponsatí.

Na het Catalaanse referendum in 2017 werden de drie door de Spaanse overheid beschuldigd van het plannen van een opstand en het verduisteren van overheidsgeld. De drie waren Spanje ontvlucht en werden in 2019 verkozen tot het Europees Parlement.

Puigdemont en Comín werden niet geïnstalleerd als lid door de voorzitter van het parlement, Ponsatí wel. Spanje vroeg het parlement de immuniteit die ze alle drie genoten als gekozen Europarlementariërs op te heffen vanwege de vermeende misdaden. Het parlement willigde in 2021 dat verzoek in.

Daarop stapten de drie naar het Hof. Een algemene rechtbank wees in 2023 het verzoek van hen nog af. Het Hof van Justitie oordeelt nu in hoger beroep dat de beslissing van het parlement niet onpartijdig is verlopen.