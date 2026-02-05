8 tips tegen snurken

Slaapgeneeskundespecialist Nancy Foldvary-Schaefer geeft acht tips die kunnen helpen om snurken te verminderen. Geen enkele tip is simpel.

Gewicht verliezen

Als je lijdt aan obesitas of als je wordt beschouwd als te zwaar, kan snurken worden veroorzaakt door extra gewicht rond je nek.

Je slaaphouding veranderen

Iedereen heeft zijn favoriete of favoriete slaaphouding. Maar op je rug slapen kan ervoor zorgen dat je luchtwegen gemakkelijker verstopt raken. Als je snurkt, probeer dan op je zij te slapen om je luchtweg te openen.

Je kunt ook een kussen kopen dat je hoofd en nek in een betere positie houdt terwijl je slaapt. Of als je bed kan bewegen, til het hoofdeinde dan een paar centimeter op, wat de obstructie van de bovenste luchtwegen die optreedt wanneer je slaapt, kan verminderen.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is een van de beste dingen die je voor je gezondheid kunt doen. Naast een verlaging van je bloeddruk en een verhoging van je energieniveau, kan het je snurken helpen verminderen.

Alcohol verminderen of stoppen

Alcohol kan ervoor zorgen dat de luchtwegspieren ontspannen terwijl je slaapt, dus vermijd het enkele uren voor het slapengaan.

Decongestiva gebruiken

Als snurken wordt veroorzaakt door een verstopte neus - vooral verkoudheid of een sinusinfectie - kan het nemen van een decongestivum (middelen die slijmvlieszwelling verminderen) helpen je snurken te beteugelen. Voor chronische verstopte neus kunnen intranasale steroïde sprays worden gebruikt. Je dient echter je arts te raadplegen voordat je met dit soort behandelingen begint.

Neusstrips aanbrengen

Neusstrips zijn flexibele banden die je aan de buitenkant van je neus kunt plakken om je neusholtes open te houden. Voor sommige mensen kan dit het snurken verlichten.

Een oraal hulpmiddel gebruiken

Voor mensen die snurken vanwege slaapapneu, kan een door je tandarts vervaardigd mondstuk helpen om je bovenste luchtwegen te stabiliseren . Deze mondstukken werken door de omvang van je bovenste luchtwegen tijdens de slaap te vergroten, waardoor je kaak en tong naar voren worden geschoven, wat het snurken helpt verminderen.

Chirurgie

In ernstige gevallen kan een operatie nodig zijn om de oorzaken van snurken te verlichten. Chirurgie omvat het verwijderen van overtollig zacht weefsel, inclusief je amandelen, uit je keel om je bovenste luchtwegen te verbreden, wat het effect heeft dat snurken wordt verminderd.