Kremlin: tijdverspilling om te reageren op claims over Epstein

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin noemt het tijdverspilling om in te gaan op onbewezen berichten dat Jeffrey Epstein banden zou hebben gehad met de Russische inlichtingendiensten. Polen kondigde deze week aan daar een onderzoek naar in te stellen.

De Poolse premier Donald Tusk stelde dinsdag dat er steeds meer informatie naar buiten komt die doet vermoeden dat Rusland via het "ongekende pedofilieschandaal" rond Epstein compromitterende informatie over leiders bemachtigde. Dat zou volgens Tusk ook gevolgen hebben voor de Poolse staatsveiligheid.

Epstein overleed in 2019 nadat de autoriteiten hem hadden opgepakt op verdenking van het misbruik van minderjarige meisjes. Hij zou in gevangenschap zelfmoord hebben gepleegd. De multimiljonair had banden met tal van rijke en machtige figuren uit de politiek en het zakenleven en daar komt steeds meer informatie over naar buiten.