Hof legt hoofdverdachte 26,5 jaar op voor afpersen fruitbedrijf Hedel

ARNHEM (ANP) - Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag de hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel de maximale gevangenisstraf opgelegd van 26,5 jaar. De straf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.

De 40-jarige Ali G. uit Bussum, die de uitspraak via een videoverbinding bijwoonde, is volgens het hof de drijvende kracht geweest bij het afpersen en bedreigen van de directie van de fruitimporteur en de aanslagen op woningen van de medewerkers.

Na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen in mei 2019 ontving het bedrijf vele bedreigende sms-berichten waarin de verdachte grote sommen geld eiste. In het najaar van 2020 en in 2021 volgden daadwerkelijk aanslagen met vuurwerkbommen op woningen en werden woningen beschoten. Een woonboerderij brandde volledig af. Het gaat in totaal om vijftien aanslagen.

De rechtbank veroordeelde G. in september 2022 tot een gevangenisstraf van negentien jaar en tien maanden.