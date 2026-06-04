Hof legt jaar cel op voor beroving oud-coureur Robert Doornbos

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof heeft donderdag een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor de gewelddadige beroving van ex-autocoureur Robert Doornbos. Dat gebeurde op 18 maart 2023 in Amsterdam-Buitenveldert.

Het slachtoffer werd in het donker aangevallen met een knuppel, meermalen geslagen en beroofd van zijn Rolex-horloge en zijn telefoon. Hij raakte gewond. "Deze onverhoedse, gewelddadige overval moet enorm beangstigend voor het slachtoffer zijn geweest, temeer daar hij bij zijn woning, waar hij zich veilig zou moeten kunnen voelen, door de verdachte en zijn mededader werd opgewacht. Dit alles rekent het hof de verdachte dan ook zeer aan", staat in de uitspraak. De man is verminderd toerekeningsvatbaar.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep twee jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De verdachte heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten en hoeft niet terug naar de gevangenis. Tijdens de proeftijd van twee jaar moet hij zich laten behandelen.

Het hof sprak in navolging van de rechtbank een 30-jarige medeverdachte vrij van medeplichtigheid.