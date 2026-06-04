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Van den Brink: grootste opgave is voorkomen komst migranten

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 17:03
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LUXEMBURG (ANP) - Minister Bart van den Brink (Migratie, CDA) kijkt uit naar de start van het Europese asiel- en migratiepact. "Dat draagt echt bij aan meer grip op migratie", zei hij donderdag in Luxemburg. Maar de grootste opgave is om buiten Europa maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen naar de EU komen, zei de minister na afloop van de vergadering van EU-ministers van Migratie.
"Het migratiepact zorgt ervoor dat we in heel Europa op dezelfde wijze de asielprocedure doorlopen en dat we heel snel mensen weer laten terugkeren als ze hier niet mogen komen", aldus Van den Brink. Na vijftien jaar discussie is er vanaf 12 juni "echt een nieuw migratiestelsel". Hij noemt het pact "de grootste hervorming ooit voor het Europese asielbeleid en de grootste hervorming voor Nederland sinds de afgelopen 25 jaar".
Het spannendste vindt Van den Brink hoe het aan de buitengrenzen van de EU gaat.
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