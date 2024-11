Heineken-personeel staakt woensdag uit onvrede over loonvoorstel

UTRECHT (ANP) - Personeel van bierbrouwer Heineken gaat woensdag in het hele land staken uit onvrede over de vastgelopen gesprekken over een nieuwe cao. Zowel in de brouwerijen als op de kantoren wordt het werk neergelegd, een combinatie die in de herinnering van FNV-bestuurder Nurettin Altundal niet eerder is voorgekomen.

Met de staking wil de vakbond "een krachtig signaal afgeven" en Heineken dwingen met een beter voorstel te komen. Mocht dat niet gebeuren, komen er volgende week waarschijnlijk nieuwe acties.

De cao's voor de brouwerijen, commerciële tak en het internationale Heineken Group verlopen eind dit jaar alle drie. Vakbonden FNV en CNV hadden de brouwer tot maandagmiddag 17.00 uur gegeven om met een nieuw bod te komen. FNV vraagt om 7 procent meer loon in 2025, CNV om 5 procent.

Heineken, dat het tot nu toe houdt bij 5,5 procent in twee jaar, heeft al aangegeven niet in te gaan op het ultimatum.