Amnesty belooft inspanningen te verdubbelen na verbod in Rusland

LONDEN (ANP) - Amnesty International zegt haar inspanningen te verdubbelen om Russische schendingen van mensenrechten aan de kaak te stellen. De verklaring volgt na een verbod op de mensenrechtenorganisatie in Rusland.

Amnesty is maandag op een lijst geplaatst van "ongewenste organisaties" en dat betekent dat de organisatie haar werkzaamheden in Rusland moet stoppen. "Deze beslissing maakt deel uit van de bredere inspanning van de Russische regering om andersdenkenden de mond te snoeren en het maatschappelijk middenveld te isoleren", staat in een verklaring van Agnès Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International.

Callamard stelt dat een verbod Amnesty niet tegenhoudt. De organisatie blijft zich volgens haar inzetten voor de rechten van mensen in Rusland, Oekraïne en daarbuiten. Ze verwijst naar vermeende Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, waar de oorlog ruim drie jaar geleden begon met een Russische invasie