Hof wijst beperkt nader onderzoek toe in moordzaak Weiteveen

LEEUWARDEN (ANP) - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft woensdag beperkt nader onderzoek toegestaan in de strafzaak rond de dubbele moord in het Drentse Weiteveen. Verdachte Richard K. (52) en zijn advocaten hadden om een reeks onderzoeken en getuigenverhoren verzocht, maar het gros daarvan wees het hof af, omdat het een en ander niet noodzakelijk of relevant vindt. Onder meer een nader onderzoek naar de vraag of K. lijdt aan frontotemporale dementie wees het hof wel toe.

K. schoot op 16 januari vorig jaar de 44-jarige Ineke dood, waarna hij haar 38-jarige man Sam doodde voor de ogen van diens 12-jarige zoon, met extreem geweld. De moorden volgden op een slepende ruzie die K. met beide slachtoffers had over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. De rechtbank legde K. in april van dit jaar een levenslange gevangenisstraf op, conform de eis van het Openbaar Ministerie.

K. tekende beroep aan tegen het vonnis. Hij is het niet eens met de opgelegde straf en betwist dat hij het paar met vooropgezet plan heeft gedood.