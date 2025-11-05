ECONOMIE
Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

seksueel misbruik
door Pieter Immerzeel
woensdag, 05 november 2025 om 15:34
bijgewerkt om woensdag, 05 november 2025 om 15:44
ANP-539160548
Voormalig proftennisser Dennis van Scheppingen is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens seksueel misbruik van twee jonge talenten die onder zijn begeleiding stonden.
De twee slachtoffers, broers van elkaar, woonden enkele jaren in bij Van Scheppingen en zijn toenmalige vrouw. In die periode maakte hij misbruik van zijn positie als coach en vertrouwenspersoon. De rechtbank acht hem schuldig aan verkrachting, aanranding en ontucht met een minderjarige.
Jarenlang seksueel misbruik
Het misbruik speelde zich af over langere periodes: de oudste broer werd slachtoffer tussen 2009 en 2012, het jongere broertje tussen 2017 en 2019. In 2021 stapte de oudste naar de politie. Niet veel later volgde zijn broer met een aangifte. De ex-prof moet de slachtoffers daarnaast schadevergoeding betalen: 17.000 euro voor de oudste en 5.000 euro voor de jongste.
Van Scheppingen gold ooit als een grote naam in het Nederlandse tennis. Hij stond in de top 100 van de wereldranglijst en deed mee aan meerdere Grand Slams. Na zijn carrière startte hij een eigen tennisschool in Hoofddorp en begeleidde hij jonge spelers, onder wie zijn latere slachtoffers. De tennisschool bestaat inmiddels niet meer.
ANP-304800887
Bron: NOS

Loading