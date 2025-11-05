Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

Voormalig proftennisser Dennis van Scheppingen is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens seksueel misbruik van twee jonge talenten die onder zijn begeleiding stonden.

De twee slachtoffers, broers van elkaar, woonden enkele jaren in bij Van Scheppingen en zijn toenmalige vrouw. In die periode maakte hij misbruik van zijn positie als coach en vertrouwenspersoon. De rechtbank acht hem schuldig aan verkrachting, aanranding en ontucht met een minderjarige.

Jarenlang seksueel misbruik

Het misbruik speelde zich af over langere periodes: de oudste broer werd slachtoffer tussen 2009 en 2012, het jongere broertje tussen 2017 en 2019. In 2021 stapte de oudste naar de politie. Niet veel later volgde zijn broer met een aangifte. De ex-prof moet de slachtoffers daarnaast schadevergoeding betalen: 17.000 euro voor de oudste en 5.000 euro voor de jongste.