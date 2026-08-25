Hoge Europese rechters eisen vrijlating Turkse activist Kavala

STRAATSBURG (ANP) - Turkije moet de activist en zakenman Osman Kavala onmiddellijk vrijlaten, oordeelt ook de hoogste groep rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Eerder gaf Turkije geen gehoor aan de uitspraak van een lagere kamer om Kavala vrij te laten en hem een schadevergoeding te betalen.

Kavala zit sinds 2017 vast en werd in 2022 veroordeeld tot levenslang om de rol die hij gespeeld zou hebben bij de mislukte Turkse staatsgreep in 2016. Daarvoor was geprobeerd hem te vervolgen voor het financieren van die staatsgreep, wat mislukte vanwege een gebrek aan bewijs.

Kavala's veroordeling moet als "nietig" worden verklaard, herhaalt het hof. Zijn zaak moet gezien worden in een context "gekenmerkt door de detentie en vervolging van politieke tegenstanders, mensenrechtenverdedigers en journalisten".

Het hof is onderdeel van de Raad van Europa. Het is aan andere leden van de Raad om te bepalen wat de gevolgen zijn voor het Turkse lidmaatschap van de Europese organisatie.