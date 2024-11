Hoge Raad: vreedzaam protest bij pensioenfonds was niet strafbaar

DEN HAAG (ANP) - Een vreedzame klimaatdemonstratie in het pand van pensioenfonds ABP was niet strafbaar, oordeelt de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege van het land heeft een activist die zijn eerdere veroordeling voor 'lokaalvredebreuk' had aangevochten dinsdag definitief ontslagen van alle rechtsvervolging. Actiegroep Extinction Rebellion noemt het een "historische uitspraak" en denkt dat het hierdoor alleen nog "onder zeer bijzondere omstandigheden" mogelijk is om demonstranten voor deelname aan vreedzame sit-ins te vervolgen.

De demonstranten die deelnamen aan het protest in 2021 mochten urenlang blijven zitten, maar uiteindelijk werden ze toen de beveiliging het pand wilde sluiten aangehouden. Ze zaten bijna drie uur vast voor verhoor. In eerste instantie gaf de rechter ze een voorwaardelijke boete van 225 euro. Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat dit onterecht was, omdat de autoriteiten disproportioneel hadden ingegrepen. De demonstranten hadden ook een andere plek aangewezen kunnen krijgen om verder te demonstreren, maar dat was niet gebeurd. De veroordeling bleef wel staan, maar de straf verviel. Daar nam een van de activisten geen genoegen mee.

De Hoge Raad oordeelt nu dat de hele demonstratie door het te strenge optreden tegen de betogers niet als een strafbaar feit moet worden gezien. De hoogste rechters verwijzen naar eerdere uitspraken over het demonstratierecht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Volgens XR-advocaat Willem Jebbink is de uitspraak "de nekslag voor vervolgingen van vreedzame sit-ins".