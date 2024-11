Consumentenbond oppert alternatieve regeling voor zonnepanelen

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond oppert een alternatief voor de salderingsregeling, waarmee mensen de stroomopbrengst van zonnepanelen mogen wegstrepen tegen hun energieverbruik. De Tweede Kamer stemt donderdag over het kabinetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2027 af te schaffen. Dat is volgens de Consumentenbond een slecht idee en daarom stelt de belangenorganisatie als alternatief een 'zonnestroomsubsidie' voor.

In het plan van de Consumentenbond krijgen consumenten een vaste vergoeding per teruggeleverde hoeveelheid stroom voor een looptijd van vijftien jaar. Deze subsidie zou dan gelden tot een bepaald maximum, zodat bezitters van extra grote daken geen subsidie krijgen op grote overschotten aan teruggeleverde stroom. Volgens de bond voorkomt dit plan dat consumenten nu acuut stoppen met investeren in zonnestroom.

"Ons plan geeft consumenten zekerheid", stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Tegelijkertijd stimuleert deze regeling consumenten om zoveel mogelijk opgewekte stroom direct zelf te gebruiken. Want het subsidiebedrag wordt zo vastgesteld dat eigen verbruik ongeveer twee keer zo veel oplevert als teruglevering. Daarmee komen we ook tegemoet aan de wens om iets te doen aan de overbelasting van het volle stroomnet. Bovendien is ons voorstel voor de overheid honderden miljoenen euro's voordeliger dan de huidige salderingsregeling."