Hoger beroep tegen straf voor verkrachting Koningsdag

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 16:16
anp111125135 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de veroordeling van een man voor de verkrachting van een vrouw op Koningsdag. De man kreeg achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat is te laag, zegt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van het AD. De officier van justitie had een celstraf van drie jaar geëist.
Volgens de krant gaat de veroordeelde man ook in beroep, maar zijn advocaat was nog niet bereikbaar om dat te bevestigen.
Op sociale media gingen beelden rond van de 28-jarige man die op de Ierse vrouw (35) lag tussen geparkeerde auto's op de Keizersgracht. Later verschenen ook filmpjes van enkele vrouwen die ingrepen. De politie maakte een compilatie van al deze video's, waarop de rechtbank zich grotendeels heeft gebaseerd.
