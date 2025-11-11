China leidt de weg: CO2-piek al bereikt

China’s CO2-uitstoot is de afgelopen 18 maanden stabiel gebleven of zelfs licht gedaald, blijkt uit een nieuwe analyse van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Dat voedt de hoop dat de grootste vervuiler ter wereld zijn doel voor piekemissies ruim vóór 2030 al heeft gehaald.

De verklaring? Een explosieve groei in zonne- en windenergie. In de eerste negen maanden van dit jaar installeerde China maar liefst 240 gigawatt aan zonnepanelen en 61 gigawatt aan windturbines, meer dan enig ander land ooit. Daardoor bleven de emissies uit de energiesector vlak, zelfs terwijl de vraag naar elektriciteit bleef stijgen.

Volgens analist Lauri Myllyvirta van CREA zou 2025 zelfs het eerste jaar kunnen worden waarin de Chinese uitstoot daadwerkelijk daalt. Dat komt mede door lagere emissies in de staal-, cement- en reissector.

Tijdens de klimaatconferentie COP30 in Brazilië werd China’s voortgang geprezen. “China komt met oplossingen die voor iedereen werken, niet alleen voor henzelf”, zei conferentievoorzitter André Corrêa do Lago. “Zonne-energie is nu zó goedkoop dat het wereldwijd fossiele brandstoffen verdringt.”

China’s officiële doel is om de uitstoot te laten pieken voor 2030 en tegen 2060 klimaatneutraal te zijn. Critici vinden de nieuwe doelstellingen van Beijing nog te bescheiden, maar erkennen dat het land vaak beter presteert dan het zelf voorspelt.

Als de huidige trend zich doorzet, is de kans groot dat China vóór het einde van dit decennium niet alleen zijn piek bereikt, maar ook het wereldwijde tempo van de energietransitie bepaalt.