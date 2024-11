Hogere inkomens profiteren van meer hypotheekrenteaftrek

Hoge en hoge middeninkomens profiteren van een hogere hypotheekrenteaftrek als gevolg van de nieuwe belastingschijf die het kabinet introduceert. Vorige kabinetten bouwden de hypotheekrenteaftrek in het afgelopen decennium juist steeds een beetje af, maar het kabinet-Schoof verhoogt de aftrek juist, merkt economenblad ESB op.

De renteaftrek was de afgelopen jaren gelijk aan het lage tarief in de inkomstenbelasting. Mensen betalen 36,97 procent belasting over hun inkomen tot 75.518 euro. De renteaftrek was gelijk aan dat lage tarief.

Het nieuwe kabinet introduceert drie belastingschijven, wat er in feite op neerkomt dat het eerste tarief wordt opgeknipt. Over een inkomen tot 38.441 euro moet 35,82 procent belasting worden betaald, over het inkomen tussen 38.441 en 76.817 euro 37,48 procent. Vanaf volgend jaar kan de hypotheekrente ook tegen het hogere tarief afgetrokken worden.

Hoewel de hogere hypotheekrenteaftrek een trendbreuk betekent, benadrukt verantwoordelijk minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) dat de systematiek hetzelfde blijft. "Omdat het percentage van de tweede belastingschijf in 2025 wijzigt van 36,97 procent naar 37,48 procent, wijzigt ook het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken", schreef de bewindsvrouw eerder op vragen van de ChristenUnie.