Drukbezochte demonstratie tegen bezuinigingen onderwijs voorbij

DEN HAAG (ANP) - De demonstratie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs in Den Haag is voorbij. Nadat de vele duizenden betogers in een lange, luidruchtige stoet vanaf het Malieveld langs het ministerie van Onderwijs waren getrokken, liep het programma ten einde.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) schatte dat er 20.000 mensen meededen met het protest. De actievoerders richtten zich tot onderwijsminister Eppo Bruins. Zo zongen ze onder meer: "Eppo ciao, Eppo ciao, Eppo ciao ciao ciao" en "Eppo mag ik afstuderen ja of nee? Moet ik dan ook boete dokken ja of nee?". "Als het moet gaan we staken! Stop de Eppocalyps", zei Coba van der Veer, bestuurder van onderwijsbond AOb.

Onder de sprekers waren de voorzitters van de LSVb, het Interstedelijk Studentenoverleg, WOinActie, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Ook Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) spraken tijdens het protest.

De demonstranten droegen bordjes bij zich met teksten als 'Les is meer', 'Heel Holland zakt' en 'Bezuinigingen op onderwijs zijn diefstal van de toekomst'. Naast de vele paraplu's tegen de regen waren er ook veel vlaggen te zien van onder meer vakbonden FNV en AOb. De betogers riepen onder meer 'Vecht, vecht, vecht, studeren is een recht' en "Onderwijs is een recht, oorlog is een keuze". Aan een grote hijskraan hing een groot blok met de tekst: 'HO Kabinet sloopt hoger onderwijs'. Demonstranten hadden een rood vierkant op hun kleding, als symbool van protest. Verder was er gratis patat voor de actievoerders.