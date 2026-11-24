ROTTERDAM (ANP) - Een docent medische hulpverlening van de Hogeschool Rotterdam is dinsdag op non-actief gesteld, nadat hij is geïdentificeerd in de recente uitzending van Zembla, waarin onder meer kooigevechten van neonazi's worden getoond. Dat laat een woordvoerder van Hogeschool Rotterdam weten.

De schokkende beelden, de extremistische uitlatingen en het zinloze geweld staan volgens hem haaks op de waarden waar de hogeschool voor staat.

In het bewuste fragment van de uitzending wordt de man aangeduid als 'hbo-docent verpleegkunde'. Hij wordt 'medic' genoemd en staat kooivechters na afloop medisch bij. De hbo-instelling kreeg na de uitzending signalen dat het mogelijk om hun collega zou gaan. Nader onderzoek wees dat inderdaad uit.

Dinsdag zijn studenten en medewerkers op de hoogte gesteld. Zij waren volgens de woordvoerder verbaasd en geschokt. Voor zover bekend zijn er geen klachten over de docent geweest, ook heeft de opleiding nooit iets van zijn extreme denkbeelden gemerkt.