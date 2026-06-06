Holocaustmuseum werkt niet mee aan bezoek Ye

Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam weigert mee te werken aan een bezoek van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, ook bekend als Kanye West. De komst van de artiest "heeft een ongewenste impact op andere bezoekers en levert ook zorgen op over de integriteit van deze herinneringsplek", verklaart de organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier (JCK).

Ye treedt zaterdag en maandag op in de GelreDome in Arnhem. Hij kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, had Ye daarom uitgenodigd om zondag samen naar het museum over Jodenvervolging te gaan. Maar het museum is "onaangenaam verrast" en zegt dat er geen overleg over is geweest.

JCK zegt dat het Holocaustmuseum "een beladen en kwetsbare historische plek" is en geen "podium voor de verbetering van een door antisemitische uitlatingen beschadigd imago".