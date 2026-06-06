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Marius Borg Høiby mogelijk tijdelijk onder begeleiding uit cel

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 18:09
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OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby kan waarschijnlijk enkele uren de gevangenis verlaten in verband met de gezondheidstoestand van zijn moeder, de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Gevangenispersoneel zal hem dan begeleiden, melden Noorse media.
Høiby's advocaat Petar Sekulic meldt aan TV2 dat het Noorse gevangeniswezen zelf in actie is gekomen en heeft aangeboden om hem te begeleiden. De politie wees eerder een soortgelijk verzoek af, maar heeft geen bezwaar als het gevangenispersoneel de begeleiding op zich neemt. "Wij zien dat ook als een goede oplossing", zegt de betrokken officier van justitie tegen de zender.
De gezondheid van kroonprinses Mette-Marit is in de afgelopen periode ernstig verslechterd. Ze kampt met een chronische longaandoening en vrijdag werd bekend dat ze op de wachtlijst voor een longtransplantatie is geplaatst.
De oudste zoon van Mette-Marit stond eerder dit jaar terecht voor talloze misdrijven, waaronder verschillende verkrachtingen. Hij hoort later deze maand zijn straf.
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