ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderdduizenden de straat op in Frankrijk

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 17:06
anp180925138 1
PARIJS (ANP/AFP) - Op de grote actiedag in Frankrijk zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak volgens Le Monde even na 16.00 uur van 282.500 betogers, nog los van de acties in Parijs. Vakbond CGT heeft het over 400.000 activisten.
Door het hele land waren voor donderdag meer dan 250 acties en stakingen aangekondigd. De autoriteiten hielden vooraf rekening met 600.000 tot 900.000 activisten. Door het hele land zijn meer dan 80.000 politiemensen ingezet.
De betogers zijn boos over de plannen van de regering om te bezuinigen. De vorige premier van het land, François Bayrou, wilde 44 miljard euro besparen. Het parlement stuurde hem om die reden weg. De nieuwe premier Sébastien Lecornu probeerde de gemoederen te bedaren, maar de protesten zijn toch doorgezet.
Door de acties is op veel plekken het openbaar vervoer ontregeld en zijn scholen en andere bedrijven deels gesloten. Binnenlandse Zaken meldt volgens Le Monde 141 aanhoudingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Loading