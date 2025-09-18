Honderdduizenden de straat op in Frankrijk

PARIJS (ANP/AFP) - Op de grote actiedag in Frankrijk zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak volgens Le Monde even na 16.00 uur van 282.500 betogers, nog los van de acties in Parijs. Vakbond CGT heeft het over 400.000 activisten.

Door het hele land waren voor donderdag meer dan 250 acties en stakingen aangekondigd. De autoriteiten hielden vooraf rekening met 600.000 tot 900.000 activisten. Door het hele land zijn meer dan 80.000 politiemensen ingezet.

De betogers zijn boos over de plannen van de regering om te bezuinigen. De vorige premier van het land, François Bayrou, wilde 44 miljard euro besparen. Het parlement stuurde hem om die reden weg. De nieuwe premier Sébastien Lecornu probeerde de gemoederen te bedaren, maar de protesten zijn toch doorgezet.

Door de acties is op veel plekken het openbaar vervoer ontregeld en zijn scholen en andere bedrijven deels gesloten. Binnenlandse Zaken meldt volgens Le Monde 141 aanhoudingen.