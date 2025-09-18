ECONOMIE
Keijzer verzoekt zelfredzame Oekraïners om opvang zelf te regelen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 17:02
DEN HAAG (ANP) - Asielminister Mona Keijzer (BBB) doet een beroep op zelfredzame Oekraïners om hun opvang zelf te regelen, bevestigt haar woordvoerder na berichtgeving van NOS. Daarmee hoopt de demissionaire bewindsvrouw ruimte te maken voor Oekraïners die door een tekort aan opvangplekken nergens terecht kunnen.
Het Rode Kruis meldde donderdagochtend dat steeds meer Oekraïners noodgedwongen in een auto of op straat slapen.
Gemeenten hebben in totaal een kleine 98.000 opvangplekken beschikbaar gesteld voor gevluchte Oekraïners en die zijn vrijwel allemaal bezet. Het merendeel van de opgevangen Oekraïners zijn kwetsbare mensen, zoals vrouwen met kinderen. Een groep van 32.000 Oekraïners heeft zelf al een plek om te slapen geregeld.
Recht op onderdak
Keijzer hoopt dat Oekraïners die zichzelf kunnen redden, omdat ze bijvoorbeeld een baan hebben, een eigen opvangplek kunnen regelen. Maar dat kan ze niet afdwingen. Zij hebben namelijk door Europese regels recht op onderdak en onderwijs. De oproep van de bewindsvrouw wordt rondgestuurd door de Oekraïense ambassade en op Telegramgroepen met veel vluchtelingen uit dat land.
De demissionaire minister stuurt binnenkort een brief met maatregelen hierover naar de Tweede Kamer.
