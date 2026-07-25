ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderdduizenden mensen in Berlijn de straat op voor Pride

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 18:51
anp250726109 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Honderdduizenden mensen hebben in Berlijn meegedaan aan de jaarlijkse Pride-parade, die lokaal bekendstaat als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.
De organisatoren zeggen dat de tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. De rechten van queer personen staan in sommige landen onder druk en er worden meer haatmisdrijven gemeld, stellen ze.
Ondanks het serieuze thema verliep de tocht door Berlijn feestelijk. Er waren regenboogvlaggen en deelnemers in kleurrijke outfits. Ook klonk muziek, waaronder het nummer Don't Stop Me Now van Queen.
De parade in Berlijn geldt als een van de grootste lhbti+-evenementen in Europa. De naam Christopher Street Day verwijst naar gebeurtenissen in New York in 1969. Toen viel de politie het beroemde homocafé Stonewall Inn binnen op Christopher Street, met grote onrust tot gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

generated-image

Je eet misschien niet meer dan vroeger, maar toch groeit je buik: dit is waarom

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

ANP-352528563

Door de hitte strandden fors meer Nederlanders met autopech in het buitenland — dit kost het zonder pechhulp

images

Biohacker Bryan Johnson kloont zichzelf als baby om later zijn organen te oogsten

Loading