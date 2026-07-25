Honderdduizenden mensen in Berlijn de straat op voor Pride

BERLIJN (ANP/DPA) - Honderdduizenden mensen hebben in Berlijn meegedaan aan de jaarlijkse Pride-parade, die lokaal bekendstaat als Christopher Street Day. De politie meldt dat er geen grote incidenten waren.

De organisatoren zeggen dat de tocht was bedoeld als oproep voor democratie en diversiteit. De rechten van queer personen staan in sommige landen onder druk en er worden meer haatmisdrijven gemeld, stellen ze.

Ondanks het serieuze thema verliep de tocht door Berlijn feestelijk. Er waren regenboogvlaggen en deelnemers in kleurrijke outfits. Ook klonk muziek, waaronder het nummer Don't Stop Me Now van Queen.

De parade in Berlijn geldt als een van de grootste lhbti+-evenementen in Europa. De naam Christopher Street Day verwijst naar gebeurtenissen in New York in 1969. Toen viel de politie het beroemde homocafé Stonewall Inn binnen op Christopher Street, met grote onrust tot gevolg.