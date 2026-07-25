Pedersen wint puntenklassement Tour dankzij aanvallen in Alpen

ALPE D'HUEZ (ANP) - De Deense wielrenner Mads Pedersen (30) heeft zich zaterdag verzekerd van de eindzege in het puntenklassement in de Tour de France, mits hij de ronde zondag uitrijdt. De groenetruidrager van Lidl-Trek won tijdens de koninginnenrit van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis, waardoor hij in de slotetappe naar Parijs niet meer te achterhalen is door de Belgische sprinter Jasper Philipsen.

Om de eindzege veilig te stellen, ging Pedersen zaterdag voor de derde dag op rij in de aanval in een bergetappe door de Alpen. Het winnen van de tussensprint in de koninginnenrit was misschien wel zijn grootste uitdaging. Daarvoor moest hij eerst over de Col de la Croix de Fer van de buitencategorie. Nadat hij aan het begin van die klim moest lossen, wist hij terug te keren en reed hij later zelfs weg bij de groep met de gele trui. In de afdaling wist hij bij de kopgroep van veertien renners te komen om vervolgens in het dal de sprint te winnen.

Pedersen heeft nu in elke grote ronde het puntenklassement gewonnen. Afgelopen jaar deed hij dat al in de Giro en voor de tweede keer in zijn carrière in de Vuelta. De oud-wereldkampioen won in deze Tour tot nu toe één etappe, zijn derde Touretappe uit zijn carrière. Door regelmatig mee te gaan in de ontsnapping en ook in de bergetappes aan te vallen, wist hij de pure sprinters af te troeven.