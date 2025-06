Honderdduizenden protesteren tegen Trump

WASHINGTON/LOS ANGELES/NEW YORK (ANP/RTR) - Honderdduizenden Amerikanen zijn zaterdag in verschillende steden de straat opgegaan om te protesteren tegen president Donald Trump. De demonstraties worden gehouden onder het thema "No Kings", om te benadrukken dat niemand boven de wet staat, ook de president niet.

De demonstraties zijn de grootste tegen Trump sinds hij voor de tweede keer president is. Ze vinden plaats op dezelfde dag dat er een militaire parade wordt gehouden ter ere van de 250e verjaardag van de Amerikaanse strijdkrachten en de 79e verjaardag van president Trump.

In de staat Minnesota zijn de demonstraties afgezegd nadat een schutter twee Democratische politici en hun echtgenoten onder vuur had genomen. Lid van het Huis van Afgevaardigden van Minnesota Melissa Hortman en haar man kwamen om het leven, Senator John Hoffman van Minnesota en zijn vrouw raakten gewond. De politie heeft de naam van de schutter bekendgemaakt, Vance Boelter (57) en is naar hem op zoek.