A6 deels dicht om brand bij recyclingbedrijf

MUIDERBERG (ANP) - De brand aan de Naarderstraatweg in Muiderberg is uit, aldus de brandweer Gooi en Vechtstreek om 23.20 uur op X. De brandweer is voorlopig nog wel even bezig met nablussen. De A6 is inmiddels in beide richtingen ook weer opengesteld.

De snelweg was bij Muiderberg in beide richtingen dicht door rook van de brand bij groenrecyclingbedrijf Den Ouden. Daar stond een grote stapel hout in brand, meldde de brandweer.

De politie meldt dat sommige weggebruikers toch de A6 op wilden rijden, ook al stond er een rood kruis boven de weg. 34 bestuurders negeerden dat rode kruis en krijgen daarvoor een boete, aldus de politie.