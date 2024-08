Honderden bij uitvaart 9-jarig slachtoffer steekpartij Southport

Honderden mensen zijn zondag bijeengekomen in Southport voor de uitvaart van een 9-jarig meisje dat werd gedood bij de steekpartij tijdens een dansles eind vorige maand. In een kerk in de kustplaats werd tijdens een emotionele ceremonie afscheid genomen van Alice da Silva Aguiar.

De kist werd vervoerd op een koets getrokken door twee paarden. Langs de weg stonden vele toeschouwers die applaudisseerden toen de begrafenisstoet langstrok. Aanwezigen in de kerk was gevraagd om witte kleding te dragen, een traditie in Portugal, waar de ouders van Alice vandaan komen.

De steekpartij leidde tot gewelddadige rellen door het hele land, gevoed door desinformatie over de identiteit van de dader. Op internet circuleerden onjuiste berichten dat de dader een moslimimmigrant was. De ouders van Alice hadden de politiechef van het graafschap Merseyside gevraagd op de begrafenis een oproep te doen tot kalmte.

Aangeklaagd

"Ik hoop dat iedereen die de afgelopen dertien dagen heeft deelgenomen aan de gewelddadige wanorde in onze straten, hun hoofd laat hangen uit schaamte over de pijn die ze jullie, een rouwende familie, hebben aangedaan", sprak politiechef Serena Kennedy op de uitvaart.

Bij de steekpartij tijdens een dansles met Taylor Swift-thema kwamen ook nog twee andere meisjes om het leven, Bebe King (6) en Elsie Dot Stancombe (7). Tien anderen raakten gewond, onder wie acht kinderen. De gewonden zijn inmiddels allemaal uit het ziekenhuis ontslagen.

De in het VK geboren Axel Rudakubana is aangeklaagd voor moord en poging tot moord vanwege de aanval. Zijn ouders komen uit het overwegend christelijke Rwanda. Een motief is nog niet bekend.