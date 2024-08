Motorcrosser Herlings derde in Grote Prijs van Zweden

UDDEVALLA (ANP) - Jeffrey Herlings is bij de Grote Prijs van Zweden in de MXGP-klasse als derde geëindigd. De 29-jarige motorcrosser finishte op het circuit in Uddevalla in de twee races als vijfde en tweede, wat hem 38 punten opleverde. De zege in Zweden ging naar de Spanjaard Jorge Prado die beide manches won. Tim Gajser werd tweede.

Prado liep door de 50 punten iets in op Gajser. De Sloveen leidt nog steeds in het WK met 757 punten. Prado staat tweede met 740 punten en Herlings derde met 709 punten.

Calvin Vlaanderen werd zesde en vijfde en staat in het WK vierde. Glenn Coldenhoff was goed voor een negende en zesde plaats en staat zevende in de WK-stand.

MX2-klasse

De volgende race is de Grote Prijs van Nederland die over een week plaatsvindt in Arnhem. Daarna volgen nog vier raceweekenden.

Kay de Wolf zag concurrent Lucas Coenen dichterbij komen in de WK-stand van de MX2-klasse. De Belg won beide manches, terwijl de 19-jarige Brabander genoegen moest nemen met een zevende en vierde plaats. De Wolf heeft 725 punten. Coenen volgt met 676 punten.