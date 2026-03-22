Honderden demonstreren in centrum Amsterdam tegen oorlog in Iran

AMSTERDAM (ANP) - Tussen de twee- en driehonderd mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam tegen de oorlog in Iran. Het land wordt sinds eind vorige maand aangevallen door Israël en de Verenigde Staten. De protestactie is georganiseerd door de Internationale Stichting voor Iraanse Vrouwen. De demonstranten zijn aanhangers van Maryam Rajavi, de voorzitster van de Nationale Raad van het Iraanse verzet.

De deelnemers zwaaien met vlaggen en roepen de leus "no shah no mullah". De sfeer is rustig, ziet een ANP-verslaggever. De politie is aanwezig en houdt toezicht.

De organisatie is tegen het heersende regime van ayatollah Khamenei, die zijn omgebrachte vader heeft opgevolgd. Ook willen de demonstranten niet dat Reza Pahlavi, de zoon van de oude sjah en dus officieel de kroonprins, het land gaat leiden mocht het islamitische regime vallen.

Democratie

"Ik ben gearresteerd door de sjah, gemarteld. Na de revolutie zijn familieleden geëxecuteerd door het regime", sprak een van de organisatoren. "Slachtoffers van de oorlog zijn de bevolking. We zijn voor een democratie en steunen het verzet van het Iraanse volk."

Een enkeling zwaait met een Israëlische vlag. Deze demonstranten worden apart gehouden van de rest. Ook is een aantal Koerdische vlaggen te zien. Rajavi is ook voor een onafhankelijk Koerdistan.