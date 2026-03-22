Politie ontvangt zo'n tien tips over neerschieten Iraniër

SCHOONHOVEN (ANP) - De politie heeft tot dusver ongeveer tien tips ontvangen in het onderzoek naar het neerschieten van een uit Iran afkomstige politiemedewerker in Schoonhoven. Dat meldt een politiewoordvoerster zondag desgevraagd. Ze ging niet in op de inhoud van de tips.

De 36-jarige man werd donderdag voor zijn woning in de Zuid-Hollandse plaats neergeschoten en raakte zwaargewond. Het motief van de schietpartij is nog altijd onduidelijk.

Het slachtoffer zou kritisch zijn geweest op het Iraanse regime.