Trump: ICE-agenten gaan vanaf maandag helpen op vliegvelden

WASHINGTON (ANP) - Vanaf maandag gaan agenten van immigratiedienst ICE de beveiliging op vliegvelden helpen, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Dat is vanwege de discussie in het parlement over de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), waar zowel ICE als luchthavenbeveiliging onder vallen.

Trump opperde het plan zaterdag al en dreigde dat ICE-agenten illegale migranten ook hard zullen aanpakken als ze op luchthavens werken.

Volgens Trump zijn de democraten "alleen gefocust op het beschermen van zware criminelen die illegaal ons land zijn binnengekomen", door het geld dat voor het ministerie bestemd is tegen te houden.

Democratische parlementariërs blokkeren de begroting juist vanwege ICE. Ze willen dat er eerst maatregelen worden genomen om de macht van de immigratiedienst in te perken, na de onrust in Minnesota de afgelopen maanden. Bij grootschalige ICE-acties en protesten daartegen werden twee Amerikaanse burgers gedood door agenten van de DHS.