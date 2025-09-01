ECONOMIE
Honderden doden gemeld na aardbeving in Afghanistan

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 7:49
KABUL (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door de zware aardbeving in Afghanistan loopt steeds verder op. De Afghaanse omroep RTA spreekt over ongeveer vijfhonderd doden en ongeveer duizend gewonden. De gezondheidsautoriteiten in Kabul benadrukken dat het officiële dodental nog vastgesteld moet worden en dat wordt geprobeerd afgelegen gebieden te bereiken.
De aardbeving trof het door de Taliban bestuurde land rond middernacht (plaatselijke tijd) en zou een kracht van 6.0 hebben gehad. Het epicentrum bevond zich op ongeveer 27 kilometer van de stad Jalalabad. Journalisten van persbureau AFP melden dat gebouwen stonden te schudden, van de Afghaanse hoofdstad Kabul tot de hoofdstad van buurland Pakistan, Islamabad. Later in de nacht volgde een reeks naschokken.
