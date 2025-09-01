Leerlingen moeten 'verantwoord' met AI leren omgaan

DEN HAAG (ANP) - Leerlingen moeten "verantwoord" leren omgaan met AI-systemen. Dat staat in de zogeheten kerndoelen die staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs, VVD) wil invoeren voor het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Paul heeft de doelen maandag voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Basisschoolleerlingen moeten AI-systemen leren beschrijven en herkennen, en "beschrijven hoe het gedrag van AI-systemen lijkt op menselijk gedrag". Op de middelbare school moeten ze onder meer experimenteren met het trainen van AI. Havo- en vwo-leerlingen leren daarnaast reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van kunstmatige intelligentie. Waar basisschoolleerlingen alleen nog "verantwoord" leren omgaan met AI, is dat in de onderbouw van de middelbare school "doelgericht, verantwoord en kritisch".

De overheid geeft scholen ook suggesties om de doelen in te vullen. Basisschooldocenten kunnen bijvoorbeeld "de vraag bespreken of AI echt kan denken als een mens".

'Digitale geletterdheid'

De leerdoelen zijn onderdeel van een vernieuwing van het curriculum waar Paul aan werkt. Scholen besteden al aandacht aan digitalisering, maar dat onderwerp is nog niet officieel onderdeel van het curriculum. De bedoeling was om "tijdloze kerndoelen" te maken, licht een woordvoerder van de staatssecretaris toe. Als de wereld verandert, kunnen de doelen alsnog worden aangepast.

Behalve over AI komen er meer doelen voor "digitale geletterdheid". Scholieren leren daarbij onder meer programmeren, digitale media doorzoeken en veilig omgaan met digitale systemen.