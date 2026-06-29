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Honderden eindexamens speciaal onderwijs afgelast om hitte

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 11:48
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DEN HAAG (ANP) - Ongeveer zevenhonderd eindexamens op twaalf scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn vrijdag niet doorgegaan door de hitte. Dat zegt het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De examens worden later ingehaald.
Het gaat om mondelinge staatsexamens voor kwetsbare leerlingen op vso-scholen in heel Nederland, die worden afgenomen door een speciale groep examenbegeleiders. Die groep bestaat volgens het CvTE uit ongeveer driehonderd personen.
Volgens een woordvoerder van het CvTE zijn de examens afgezegd om de examinatoren niet te hoeven laten reizen in de extreme hitte.
Examenbegeleiders
Hoelang het duurt voordat de eindexamens weer kunnen plaatsvinden, is nog niet bekend. De komende weken wordt de mondelinge toetsing ook op andere vso-scholen in Nederland afgenomen, waardoor de examenbegeleiders niet beschikbaar zijn.
De CvTE-woordvoerder noemt de vertraging voor de leerlingen verder 'heel vervelend' en laat weten dat de examens 'zo snel mogelijk' opnieuw worden gepland.
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