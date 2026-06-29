ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minder schepen door Straat van Hormuz na pauzeren evacuatieplan

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 11:49
anp290626091 1
PARIJS (ANP) - Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz is gevaren, is afgelopen weekend teruggelopen nadat het evacuatieplan is gepauzeerd, blijkt uit data van AXSMarine. Donderdagavond heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) het begeleiden van schepen uit de Perzische Golf gestaakt na een aanval op een schip.
Zaterdag voeren er 36 schepen en zondag gingen er 19 vaartuigen door de Straat van Hormuz. Fors minder dan de 66 en 68 schepen die door de zeestraat voeren in de eerste twee dagen na de start van het evacuatieplan. Voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten gingen er zo'n 120 schepen per dag door de Straat van Hormuz.
Met name het aantal schepen dat in oostelijke richting door de zeestraat is gevaren, en dus de Perzische Golf heeft verlaten, is fors teruggelopen. Dat waren er zaterdag en zondag respectievelijk 12 en 9 tegenover 44 en 51 in de eerste twee dagen na het begin van het plan.
De heropening van de zeestraat is onderdeel van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

hittegolf_juni_2026

Volgende hittegolf begint al eind van de week

sergej-iwanow-tod-putin-russland-foto-1

Poetins topvertrouweling Sergej Iwanow plotseling overleden

anp280626112 1

Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

shutterstock_2749028651

Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

anp280626122 1

Weer jong kind uit openstaand raam gevallen

44418085 m normal none

Zo zorg je dat je hond langer leeft

Loading