Honderden herdenken Wieteke van Dort, veel melati speldjes

DEN HAAG (ANP) - Vele honderden mensen hebben woensdagmiddag in de Kloosterkerk in Den Haag afscheid genomen van Wieteke van Dort. Volgens een woordvoerder van de familie kwamen "zeker zes-, zevenhonderd mensen samen" om te praten, te luisteren naar muziek en te bidden. Veel aanwezigen droegen een melati speldje, een symbool van de Indische gemeenschap in Nederland.

"Het was vooral een samenkomst van veel mensen die een link hebben met Nederlands-Indië", aldus de zegsman. "De meesten bleven langere tijd in de kerk om te praten, herinneringen op te halen of te genieten van de muziek van Wieteke die werd gespeeld." Hij spreekt van een "zeer bijzondere bijeenkomst. Wieteke was een van de laatste levende symbolen van het oude Indië. De aanwezigen durfden hun tranen ook te laten gaan."

Van Dort, die op 81-jarige leeftijd overleed, wordt donderdag in besloten kring gecremeerd. Fans konden woensdag van 14.00 tot 17.00 uur afscheid nemen van de zangeres en actrice. Zij werd bekend door programma's als De Stratemakeropzeeshow, Oebele, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend. Als Tante Lien werd ze bekend door de Late Late Lien Show. Daarnaast trad ze geregeld op bij evenementen waarbij Indonesië centraal stond.