Honderden medewerkers KLM leggen werk neer op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Honderden werknemers van KLM hebben woensdagochtend het werk neergelegd uit onvrede over een cao-akkoord tussen KLM en drie andere vakbonden. Grondpersoneel heeft zich verzameld buiten de aankomst- en vertrekhallen, ziet een ANP-verslaggever. De staking is georganiseerd door vakbonden FNV en CNV.

FNV-bestuurder John van Dorland en CNV-bestuurder Souleiman Amallah schatten het aantal aanwezige stakers op bijna vijfhonderd. Dat aantal loopt nog steeds op, laten zij weten.

Een van de aanwezigen zegt dat hij gekomen is, omdat hij het niet eens is met de manier waarop de directie met grondpersoneel omgaat. "Er is een groot verschil tussen hoe ze omgaan met medewerkers boven de vleugels en onder de vleugels. Wij worden niet gezien", zegt hij. Grondpersoneel is onder meer verantwoordelijk voor het in- en uitladen van bagage en het verslepen van vliegtuigen. Ook staan medewerkers reizigers te woord.

De staking begon om 08.00 uur. Uit voorzorg zijn ruim honderd KLM-vluchten geschrapt.