ANWB: nog rustig op Franse snelwegen, wel lokale blokkades

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 9:12
anp100925075 1
DEN HAAG (ANP) - Op de Franse snelwegen is het woensdagochtend nog rustig, meldt de ANWB. Lokale wegen en bijvoorbeeld verkeerskruispunten in steden zijn hier en daar wel geblokkeerd, aldus een woordvoerder. Maar wie daar niet hoeft te zijn, heeft daar geen last van.
In Frankrijk is woensdag een protestdag aangekondigd, uit onvrede over het regeringsbeleid. Het is onbekend waar precies acties zijn en hoeveel mensen meedoen. De ANWB waarschuwde Nederlanders in Frankrijk vooraf om niet de weg op te gaan als het niet nodig is.
Volgens Franse media werd een blokkade van de autosnelweg A10 bij Poitiers eerder al beëindigd. Hier en daar is woensdag ook een rotonde of afrit geblokkeerd, aldus de ANWB-woordvoerder. "Dan komt de politie om de blokkade te beëindigen." Hoe de rest van de dag gaat verlopen voor weggebruikers blijft volgens hem wel "onvoorspelbaar".
De ANWB Alarmcentrale heeft nog geen hulpverzoeken van Nederlanders in Frankrijk gekregen.
