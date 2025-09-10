NAVO en Rutte in nauw contact met Polen na Russische drones

BRUSSEL (ANP) - De NAVO overlegt nauw met Polen en NAVO-topman Mark Rutte heeft contact met de regering over de Russische drones die er zijn neergehaald. Polen is een NAVO-land en kan vragen om hulp van de andere landen van het 32-koppige bondgenootschap.

"Talrijke drones zijn vannacht het Poolse luchtruim binnengedrongen en zijn gestuit op de luchtverdediging van Polen en de NAVO", zegt Ruttes woordvoerder op X. Secretaris-generaal Rutte "staat in contact met de leiding van Polen", verzekert ze.