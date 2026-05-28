Honderden mensen demonstreren tegen en voor azc Uithoorn

UITHOORN (ANP) - Voorstanders en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum demonstreren donderdagavond in Uithoorn. Enkele honderden anti-azc-betogers liepen in een mars vanaf de beoogde locatie van de opvang naar een plein bij het gemeentehuis, waar PVV-leider Geert Wilders spreekt.

Tegenover het plein, naast het gemeentehuis, staan tientallen demonstranten die juist voor het azc zijn. Ze hebben spandoeken bij zich met teksten als 'Mijn Nederland is gastvrij', 'Welkom iedereen' en 'azc hoezee'. Ze roepen 'refugees are welcome here'. Tussen de beide groepen staat de ME opgesteld en is de weg afgezet.

Op het plein bij de tegenstanders van het azc hangen grote Nederlandse vlaggen. Veel mensen hebben ook een vlag bij zich en bloemen in de hand. Uit een speaker klinkt 'we zeggen nee, nee, nee, tegen een azc'. Ook is de Prinsenvlag te zien. Die werd vroeger onder meer door de nazistische NSB gebruikt en duikt de afgelopen jaren vaker op bij protesten tegen de komst van asielzoekers. Een groepje scandeert leuzen naar de voorstanders van het azc.