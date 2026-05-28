ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden mensen demonstreren tegen en voor azc Uithoorn

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 20:32
anp280526205 1
UITHOORN (ANP) - Voorstanders en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum demonstreren donderdagavond in Uithoorn. Enkele honderden anti-azc-betogers liepen in een mars vanaf de beoogde locatie van de opvang naar een plein bij het gemeentehuis, waar PVV-leider Geert Wilders spreekt.
Tegenover het plein, naast het gemeentehuis, staan tientallen demonstranten die juist voor het azc zijn. Ze hebben spandoeken bij zich met teksten als 'Mijn Nederland is gastvrij', 'Welkom iedereen' en 'azc hoezee'. Ze roepen 'refugees are welcome here'. Tussen de beide groepen staat de ME opgesteld en is de weg afgezet.
Op het plein bij de tegenstanders van het azc hangen grote Nederlandse vlaggen. Veel mensen hebben ook een vlag bij zich en bloemen in de hand. Uit een speaker klinkt 'we zeggen nee, nee, nee, tegen een azc'. Ook is de Prinsenvlag te zien. Die werd vroeger onder meer door de nazistische NSB gebruikt en duikt de afgelopen jaren vaker op bij protesten tegen de komst van asielzoekers. Een groepje scandeert leuzen naar de voorstanders van het azc.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

Loading