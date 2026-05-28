Kabinet stelt bezuinigingen op langdurige zorg uit tot na 2027

DEN HAAG (ANP) - De bezuinigingen in de langdurige zorg worden uitgesteld tot na 2027, meldt een woordvoerder van minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg). Door binnen het ministerie te schuiven met geld worden in dat jaar bezuinigingen van 170 miljoen euro ongedaan gemaakt. Dat neemt niet weg dat uiteindelijk jaarlijks 1 miljard euro gaat worden bezuinigd op de langdurige zorg.

De ongedaan gemaakte bezuinigingen voor volgend jaar betreffen één maatregel die is genomen door het vorige kabinet-Schoof en twee maatregelen van kabinet-Rutte IV. CDA'er Sterk wil zo tegemoetkomen aan moties van Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA).

Het uitstellen van de bezuinigingen wordt betaald uit extra geld dat eigenlijk bedoeld was voor zorginstellingen. Het idee was dat de instellingen zo hun financiële reserves konden aandikken. Die tariefverhoging heeft Sterk uitgesteld, omdat ze vreesde dat zorginstellingen het geld vooral zouden gebruiken om winst te maken of om onnodig veel te sparen.