Honderden mensen herdenken in Den Haag massamoord Srebrenica

DEN HAAG (ANP) - Enkele honderden mensen herdenken in Den Haag de genocide in Srebrenica in 1995. Op de Lange Voorhout zijn zij samengekomen om stil te staan bij de massamoord 30 jaar geleden. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd een vredesmars gelopen vanuit Wassenaar. Een groot aantal deelnemers droeg een wit shirt met de tekst 'never forget Srebrenica', sommigen hadden de Bosnische vlag om.

In Srebrenica werden onder leiding van generaal Ratko Mladić ongeveer 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoord. Nederlandse vredesmilitairen van Dutchbat beschermden de enclave tijdens de burgeroorlog, maar werden overlopen door Bosnisch-Servische eenheden. Srebrenica wordt gezien als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Ook in Bosnië en Herzegovina werd het bloedbad vrijdag herdacht. In het bijzijn van duizenden mensen sprak namens Nederland minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken op de grote begraafplaats Potočari.