DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de gerechtelijke uitspraak die de natuurvergunning van Schiphol vernietigde. Dat schrijft staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) in een Kamerbrief.

De rechtbank in Den Haag vond de vergunning niet voldoende onderbouwd en zette er een streep door in juni dit jaar. Eerder stelde Schiphol zelf ook al hoger beroep in.