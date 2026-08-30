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Honderden mensen kunnen kerk niet in bij herdenking Harald

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 11:28
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ASKER (ANP) - Ongeveer vijfhonderd mensen konden niet naar binnen bij de herdenkingsdienst voor de Noorse koning Harald in Asker. In heel Noorwegen zijn zondag gelijktijdig om 11.00 uur herdenkingen voor de overleden koning. "De politie moest een grote groep mensen wegsturen bij de kerk", schrijft de Noorse krant VG.
Bij de herdenking in Asker is ook de koninklijke familie aanwezig, met uitzondering van koningin Mette-Marit, die vanwege haar gezondheid thuisblijft. Omdat de kerk helemaal vol zit, moeten vele geïnteresseerden de dienst buiten volgen.
Bij kerken in het hele land zijn herdenkingsdiensten voor de overleden koning. Noorse media berichten over grote drukte bij herdenkingen in onder meer Oslo, Stavanger en Kristiansand. De regering is aanwezig bij de dienst in Oslo.
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