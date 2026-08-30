Regerend wereldkampioen mannenacht naar finale WK roeien

AMSTELVEEN (ANP) - De roeiers van de mannenacht hebben zich geplaatst voor de finale op de WK in eigen land. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos won de Nederlandse boot, regerend wereldkampioen, zondagochtend zijn halve finale voor de boten uit Groot-Brittannië en Duitsland. De finale is zondagmiddag om 13.38 uur.

Na een sterke start van Duitsland nam de Nederlandse boot de leiding over bij de doorkomst op 500 meter. De regerend wereldkampioen wist de voorsprong in het middendeel te behouden. In de laatste 500 meter sloeg Nederland een aanval van de Britse acht nipt af.

Nederland voer met 5.20,77 naar de snelste tijd in beide halve finales, gevolgd door Groot-Brittannië (5.21,08). De andere halve finale werd gewonnen door Australië in 5.23,71, voor de Verenigde Staten (5.25,04).

Dubbeltwee

De Nederlandse formatie is op één positie gewijzigd ten opzichte van die bij de wereldtitel in Shanghai in 2025. Mick Makker zit op slag met in zijn rug Jan van der Bij, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Jorn Salverda, Wibout Rustenburg, Finn Florijn en Ralf Rienks (in plaats van Eli Brouwer). De stuurvrouw is Jonna de Vries.

In de niet-olympische gemengde dubbeltwee hebben Simon van Dorp en Roos de Jong zich geplaatst voor de finale van zondagmiddag. Zij wonnen hun halve finale zondagochtend met een ruime bootlengte voorsprong op Spanje. Op hun olympische nummer dubbeltwee waren Van Dorp en De Jong dit toernooi al goed voor respectievelijk goud en zilver.