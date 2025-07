Honderden mensen lopen mars door Rotterdam tegen asielwetten

ROTTERDAM (ANP) - Zo'n driehonderd mensen zijn vanaf het Schouwburgplein vertrokken voor een mars door Rotterdam, die onder meer langs het stadhuis gaat. Zij doen dit als protest tegen de strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Voorafgaand aan de wandeling was er een podiumprogramma met verschillende sprekers.

De actie is georganiseerd door Bond Precaire Woonvormen, die het "schandalig" noemt dat "het bestaan van tienduizenden mensen in Nederland verboden wordt en daarmee angstig".

Vorige week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met strenge asielwetten, waarvan de strafbaarstelling van illegaliteit en het bieden van hulp aan mensen die niet de juiste papieren hebben deel uitmaken. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de wetten, voordat die in werking treden.

De actievoerders hebben borden mee met leuzen als "menselijkheid overwint", "er bestaan geen onwettige mensen, er bestaan onmenselijke wetten" en "being alive should never be a crime". Politieke partijen als BIJ1, PvdD en ChristenUnie Rotterdam zijn bij het protest aanwezig.