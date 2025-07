Groenewegen hoopt in positie te komen om Milan te verslaan

CHINON (ANP) - Dylan Groenewegen hoopt zondag in de negende etappe van de Tour de France eindelijk in positie te komen om mee te sprinten om de dagzege. De Amsterdammer van de ploeg Jayco - AlUla kwam er dit jaar nog niet aan te pas en eindigde geen enkele keer in de top tien. "Iedereen in de ploeg staat op scherp", vertelde hij voor de rit in Chinon bij de NOS.

Het zit Groenewegen nog niet mee. "Je moet ook in de positie komen om te kunnen sprinten. Dat was gisteren niet het geval", keek hij terug op de door de Italiaan Jonathan Milan gewonnen rit in Laval. Groenewegen werd zestiende. "We hadden erna een verplaatsing, waarin ik dat kon verwerken. Ik was vooral boos op mezelf. Maar in een meeting zijn ook wel wat dingen besproken. Het was teleurstellend, er had meer ingezeten. Ik moet nu mijn rust vinden. Het is vaker gebeurd dat de eerste sprints niets opleverden en het later goed kwam. Zelfs een keer pas in Parijs. Als ik de sprint terugzie denk ik dat Milan goed is, maar wel te verslaan."