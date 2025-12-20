Honderden nieuwe Epstein-stukken helemaal zwartgelakt

WASHINGTON (ANP/AFP) - Een flink deel van de honderdduizenden pagina's uit het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein die het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag heeft vrijgegeven, is zwartgelakt. Dat leidt tot kritiek en nieuwe twijfels over de transparantie van het onderzoek naar de overleden zakenman.

Nieuwszender CBS telde ongeveer 550 pagina's die helemaal zijn zwartgelakt. In veel andere documenten zijn namen en passages onleesbaar gemaakt. Justitie zegt dat dit nodig is om de identiteit van slachtoffers te beschermen en geen lopende onderzoeken te schaden. Zo zijn in een document met een lijst van 254 masseuses alle namen afgeschermd, met de toelichting dat het om mogelijke slachtoffers gaat.

De vrijgegeven stukken bevatten wel foto's waarop prominente personen te zien zijn, onder wie oud-president Bill Clinton met volgens een justitiewoordvoerder een slachtoffer van Epstein. Ook deze beelden zijn deels gecensureerd.

Onvoldoende openheid

Democraten en ook sommige Republikeinen spreken van onvoldoende openheid en zeggen dat de omvang van de zwartgelakte delen afbreuk doet aan het doel van de vrijgave. De Democratische Senaatsleider Chuck Schumer noemde de publicatie "slechts een fractie van het totale bewijsmateriaal".

Republikein Thomas Massie, een van de initiatiefnemers van de wet die de vrijgave moest afdwingen, liet weten dat de gedeeltelijke openbaarmaking "zowel de geest als de letter van de wet" schendt. Verwacht wordt dat de regering-Trump verdere kritiek zal krijgen, zowel om de vele zwartgelakte pagina's als omdat de president zelf nauwelijks in de stukken voorkomt, terwijl Clinton wel vaak wordt genoemd.

Volgens plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche wordt de komende twee weken nog meer materiaal vrijgegeven.