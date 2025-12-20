Omdat vuurwerk van VVD en BBB nog 1 keer moest. Haagse politiechef: agenten zullen gewond raken bij oud en nieuw

De Haagse politiechef Karin Krukkert verwacht dat agenten van haar eenheid gewond zullen raken tijdens de komende jaarwisseling. Daarvoor waarschuwt ze op Omroep West. "Het is niet de vraag óf we gewonde collega's hebben aan het eind van de jaarwisseling. Maar, hoe treurig ook, dat het een gegeven is", aldus Krukkert.

Dit jaar mag voor het laatst vuurwerk worden afgestoken door consumenten. "Wat dat met de komende jaarwisseling gaat doen, is natuurlijk moeilijk te voorspellen", aldus Krukkert. "Tegelijkertijd weten we dat mensen de jaarwisseling aangrijpen om er een puinhoop van te maken."